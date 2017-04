Ile Maurice: Emploi - Les opportunités du bunkering et transbordement

Soodesh Callichurn a aussi fait ressortir qu'à ce jour, le taux de chômage est en baisse. De plus en plus de formations sont disponibles. «Il faut continuer à créer d'autres programmes.»

Malheureusement aucun Mauricien, même formé, ne veut travailler dans ce secteur, qui il appelle à se développer davantage. C'est pour cela que le ministre encourage les jeunes à se tourner vers ce le bunkering car il rapporte beaucoup. Le salaire minimal est entre Rs 40 000 et Rs 50 000. C'est un secteur porteur d'avenir et d'opportunités.

Le but est de faire de Maurice un «bunkering hub». «Je salue l'initiative de DDS Knowledge Centre de concevoir des cours pour que les Mauriciens puissent travailler dans le bunkering. Et pas juste localement, mais ils pourront également travailler dans diverses compagnies internationales», a fait ressortir Soodesh Callichurn, ministre du Travail, ce lundi 23 avril, lors du lancement d'une session de formation à l'hôtel Voilà.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.