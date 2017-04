Congo-Brazzaville: Lutte contre les antivaleurs - La Croix-Rouge congolaise entend collaborer avec le ministère de la jeunesse

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, a reçu le 20 avril une délégation de la Croix-Rouge congolaise conduite par son président national, Christian Sédar Ndinga. Au cours de leur enttretien, ce dernier a manifesté la volonté de cette organisation humanitaire d'accompagner ce ministère dans la lutte contre les antivaleurs.

Les échanges ont porté essentiellement sur la possibilité de mettre en place une plateforme de réflexion et d'action entre le ministère de la Jeunesse et la Croix-Rouge. Se référant à son programme phare, qui n'appartient pas seuleument à la Croix-Rouge congolaise, mais également à tout le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge intitulé « Les jeunes comme agent du changement des comportements », adopté avec la volonté de lui donner une forte impulsion, le président national a parlé des actions à mener. Il s'est dit prêt à accompagner ce ministère dans la promotion de la culture de la non-violence et de la paix.

« Ce que l'on peut attendre de la Croix-Rouge par rapport au ministère de la Jeunesse, c'est un ensemble de pratiques qui touchent la formation. Par exemple, la formation au premier secours et aux gestes qui sauvent », a indiqué Christian Sédar Ndinga à l'issue de l'entretien. Et d'ajouter : « Dans les premiers secours, aujourd'hui, on inclut aussi la sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA. J'ai parlé également de l'interculturalité. Eh bien, c'est le fait de créer des programmes pour que les jeunes soient ensemble et se connaissent mieux. Nous faisons la culture de la non-violence et surtout nous avons un programme de lutte contre les antivaleurs et quand on parle des antivaleurs, la Croix-Rouge peut accompagner le ministère en ces matières-là ».

Rappelons que la Croix-Rouge a été fondée en 1864 par le Suisse Henry Dunant. Elle a pour vocation d'améliorer les conditions d'existence des plus vulnérables en agissant sous l'égide du droit humanitaire. Par son action constante en faveur des victimes, et la diffusion de son éthique de tolérance et de dialogue, elle contribue à la prévention des conflits et des tensions.