Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le Réseau international des Congolais de l'étranger affûte sa dynamique de réseautage

La 3ème édition sur l'entrepreneuriat, organisée par le Réseau international des Congolais de l'étranger (RICE) le vendredi dernier, a permis de reconstituer un creuset d'accompagnement autour des experts du numérique et du tourisme pour aller investir au Congo

Ils étaient près d'une centaine de Congolais et amis du Congo, entrepreneurs et investisseurs, à se retrouver pour échanger bons conseils et contacts à l'occasion de la 3e édition de l'édition annuelle « Rencontres Entrepreneuriales du RICE ».

Pour cette année, le but de cette conférence était, « d'une part, de montrer aux investisseurs et aux hommes d'affaires que "l'économie numérique" pourrait être un des leviers économiques majeurs et, d'autre part, d'encourager les Congolais ou amis du Congo à explorer les potentialités de l'industrie du tourisme au Congo », explique Christian Kader, secrétaire du RICE, modérateur de la conférence.

Start-up ou autres porteurs de projets numériques à réaliser au Congo trouveront de réelles capacités de "saut-de-mouton". Mais, prévient le secrétaire de l'association, « les applications devront être adaptées aux réalités locales ».

De fait, l'expertise de Christian Pineau, président d'International Boost, société d'accompagnement à l'International, engagée dans le soutien à l'export des PME/ETI Françaises vers les Etats-Unis, l'Asie (Chine) et l'Afrique, a éclairé les participants pour l'accompagnement éventuel des entreprises innovantes.

Les Congolais peuvent compter aussi sur l'un des plus grands atouts du pays du Bassin du Congo : l'industrie du tourisme. « Nous avons des potentialités dans le tourisme encore inexploitées », indique Arnaud Guillaume Kouka, concepteur du site "Visiter le Congo". « C'est un concept innovant permettant de booster le tourisme durable et solidaire au Congo », expliquent, à l'aide de vidéos montrant des expériences déjà menées ailleurs, les experts Thierry Paquereau, enseignant à la Sorbonne et André, Privater Manager de Tokela. « A nous de nous adapter pour susciter l'envie d'aller développer l'industrie de ce secteur du développement durable par de nouvelles techniques de communications en créant des partenariats entre les institutions et les entrepreneurs congolais », admettent les organisateurs du RICE.

Reste que l'autre expertise évoquée à la conférence met en exergue l'interculturalité. Pour Leonardo Veneziani, directeur général d'AVUTANN, et Antoine Legrand, son adjoint, les entrepreneurs doivent être accompagnés de façon efficace en vue de consolider leurs capacités managériales et de leadership. « Notre cabinet permet de mettre ensemble les personnes de composantes diverses, sans vouloir greffer des concepts préétablis venus d'ailleurs ; les associations et les experts de la diaspora et locaux sont nos premiers partenaires ». L'accompagnement faisant partie de l'ADN du RICE, un partenariat a été rendu public lors de la conférence. AVUTANN a mis à disposition des Congolais de l'étranger, un test et une séance de coaching. Une dizaine de personnes seront sélectionnées pour participer au séminaire international et mixte de leadership au Congo, à une date à définir en 2018 ou en 2019.

En attendant les préconisations de la conférence, Ambroise Loemba, président du RICE, a réitéré la ferme volonté du RICE d'accompagner les entrepreneurs de la diaspora désireux d'investir au Congo. Edrine Samba et Habib Moukouama, tous deux membres de la diaspora, de retour de deux expériences de créations d'entreprises avortées au Congo, respectivement dans l'événementiel et dans l'assurance, ont accueilli les propos du président du RICE avec une certaine dose de scepticisme. Car, estiment-ils, en appui du réseautage, les mentalités d'une frange de nos compatriotes doivent d'abord évoluer : « nous sommes considérés comme des donneurs de leçons alors qu'en tant que Congolais, quelle que soit la durée de notre séjour à l'étranger, nous revenons au pays pour travailler ensemble », expliquent-ils en déplorant l'incompréhension systématique entre la diaspora prête à investir et la sphère des décideurs socio-économiques-politiques et culturels au pays.

Autour d'un cocktail dînatoire, les participants ont continué à échanger en appréciant les mets concoctés à base de manioc par la Congolaise Marie-Clarisse Bonzia, fondatrice de « Chic-kwanga Food ».