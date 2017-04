Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe congolais "Ndima Aka" lance sa nouvelle tournée européenne

Un périple rythmé et de transmission des savoirs et savoir-faire de la forêt profonde. Les organisateurs préconisent les principales destinations en France : Paris avec le Musée Dapper, le Mandapa et l'Institut Longo ; les villes de la région de Bourgogne et Genac pour le festival du Chamanisme. En Suisse, ce sera : Neuchâtel; Zillig; Pully; Locarno; Delémont et Lausanne.

Ce sera du 23 avril au 17 mai, pour une tournée mixant stages, prestations et projections de documentaires. Dès dimanche 23 avril, le groupe a commencé par la formation aux chants polyphoniques au Centre de recherche et de formation vocale Martina à Paris.

