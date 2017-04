Algérie: Mascara - Une semaine de sensibilisation sur les risques sismiques

Nouvelle montée de tension entre le Maroc et l'Algérie. Cette fois, à propos d'une cinquantaine de… Plus »

Il a félicité ce corps d'intervention et de secours pour ses actions de sensibilisation des citoyens et des associations locales en matière d'intervention en cas de survenue de risques.

Dans ce contexte, il a cité le chiffre de 103.000 secouristes de proximité dont 1200 de la wilaya de Mascara qui ont suivi des formations pour aider à la prise en charge des victimes des séismes car, ils sont plus proches des citoyens au niveau des quartiers et peuvent intervenir plus rapidement.

L'orateur a souligné que les études et les analyses de cas effectuées par la DGPC ont montré que dans la plupart des cas, les dégâts humains sont causés par la méconnaissance des comportements à adopter pour ne pas céder à la panique et à la peur.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.