Algérie: Sellal inaugure 3000 places pédagogiques de l'université Mustapha Benboulaïd

Batna — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a procédé lundi dans la commune de Fesdis, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Batna, à l'inauguration de 3000 places pédagogiques du département de formation de base des sciences et des technologies de l'Université Batna 2, Chahid Mustapha Benboulaïd.

Au cours de l'inspection de ce département, M. Sellal a appelé à faire des universités algériennes "des villes intelligentes" dotées de toutes les commodités permettant à la communauté estudiantine de poursuivre son cursus universitaire dans les meilleures conditions.

Le Premier ministre a souligné que des investissements imposants ont été engagés dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en matière de réalisation et d'équipement et qu'il était impératif de rentabiliser ces infrastructures à travers "une meilleure organisation" devant permettre d'assurer une place pédagogique pour chaque bachelier.

Inscrite dans le cadre d'un projet de réalisation de 6000 places pédagogiques, la réalisation de ces 3000 places pédagogiques a nécessité la mise en place d'un montant de 995,686 millions de dinars.

L'Université Chahid Mustapha Benboulaïd totalise pour l'année universitaire en cours 31.000 étudiants, encadrés par 1.110 enseignants.

Elle reçoit annuellement entre 6.000 et 7.000 nouveaux étudiants répartis sur les facultés des sciences de la technologie, de la nature et de la vie, des mathématiques, de la terre, de l'informatique, des langues étrangères, de la médecine et l'institut des activités physiques et sportives.

A l'entrée de l'université, M. Sellal a inauguré une fresque commémorative du Chahid Mustapha Benboulaïd, le lion des Aurès.