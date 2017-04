Cameroun: Soldats de la paix

Dans une ambiance particulièrement chaleureuse vendredi dernier en la mythique Cour d'honneur de la brigade du Quartier général à Yaoundé, le président de la République, chef des armées, Paul Biya, a eu des mots d'une grande portée didactique à l'endroit des jeunes officiers de la promotion « Paix et Emergence » de l'Ecole militaire interarmées (EMIA).

« La carrière que vous venez d'embrasser impose une discipline rigoureuse, une loyauté sans faille aux institutions républicaines et une disponibilité de tous les instants. A l'instar de vos aînés qui se sont illustrés sur les champs de bataille, je vous exhorte à poursuivre l'œuvre de défense et de protection de la patrie», a-t-il déclaré. Ces propos d'une résonnance exceptionnelle en termes d'engagement patriotique méritent d'autant plus qu'on s'y attarde que le triomphe de la 35e promotion de l'EMIA intervient dans un contexte particulier. Un contexte notamment marqué aux frontières du Cameroun par les incursions de groupes armés provenant de pays voisins, et surtout les exactions du groupe terroriste Boko Haram.

Ainsi que le vibrant hommage rendu le 3 février dernier par le président de la République au général Jacob Kodji, commandant de la quatrième région militaire interarmées et à ses trois compagnons qui ont péri le 22 janvier 2017 dans un crash d'hélicoptère près de Bogo (Extrême-Nord) alors qu'ils revenaient d'une mission. Pour les 178 jeunes officiers qui ont triomphé vendredi dernier, le nom de baptême de leur promotion, « Paix et Emergence », devra servir d'aiguillon tout au long de leur exaltante carrière sous le drapeau. Ils ne devront jamais perdre de vue que la condition sine qua non pour que le Cameroun devienne un pays émergent à l'horizon 2035 est qu'il y ait la paix tant à l'intérieur qu'au niveau de ses frontières.

« Aucune nation ne saurait en effet prétendre au développement économique sans bénéficier au préalable des conditions d'une paix durable », a relevé vendredi dernier le chef de l'Etat, afin que nul n'en ignore. En raison de l'impératif de préservation de la paix pour le développement, les jeunes lauréats de l'EMIA doivent donc apporter leur contribution à la lutte contre les menaces auxquelles le Cameroun est confronté à ses frontières : piraterie maritime, prise d'otages avec demande de rançon, incursion des bandes armées en provenance de pays voisins, exactions de la secte Boko Haram. En plus de la défense de l'intégrité territoriale du pays, ils doivent également s'impliquer dans la sauvegarde de l'unité nationale et la défense des institutions républicaines. Ces missions périlleuses ne s'exécutent, hélas, pas toujours sans casse.

Vendredi dernier, le chef des armées a tenu à présenter aux jeunes lauréats de l'EMIA les grandeurs et servitudes du métier des armes. « Ce métier, l'un des plus beaux du monde, est noble, exigeant et exaltant. Il est également connu, comme le seul où le sacrifice suprême est assumé comme une éventualité ». L'on se souvient que dans le cadre des opérations « Alpha » et « Emergence » mises sur pied pour lutter contre Boko Haram, de valeureux soldats camerounais sont tombés sur le champ d'honneur. L'abnégation et le sens du sacrifice de ces héros doivent continuer à inspirer leurs camarades, en particulier les 178 jeunes officiers ayant triomphé vendredi dernier, qui doivent poursuivre avec honneur et fidélité le combat pour la paix et le développement.