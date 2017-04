Cameroun: Chaleur et communion

L'ambiance était à la fête vendredi dernier pour ce moment de partage entre les forces de défense et les populations.

«Officiers de la 35e promotion Paix et sécurité : Debout ! » Tous comme un seul homme, et d'un geste sec, les 178 qui étaient encore quelques minutes auparavant les « aspirants de la 35e promotion » de l'Ecole militaire interarmées (EMIA), se mettent debout à cet ordre du colonel, commandant de l'Emia, Antoine Bengono. Parmi les centaines de membres des familles fusent des youyous, des cris de joie, des applaudissements. La cérémonie de triomphe de la 35e promotion de l'EMIA qui se déroulait jusque-là selon un rituel militaire réglé comme sur du papier à musique, prend subitement un air de fête.

On comprendra beaucoup mieux cette exaltation de la synergie entre les forces de défense et de sécurité et les populations, lorsque le président Paul Biya l'a évoquée quelque temps après dans son discours de circonstance. Avec cet ordre du commandant de l'EMIA, venait donc de prendre fin trois années d'attente pour les lauréats, parents, amis et proches présents très nombreux à la Cour d'honneur de la brigade du Quartier général vendredi dernier. Une communion que l'on retrouvera lors du défilé militaire qui va marquer la fin de la cérémonie, avec le passage très remarqué et apprécié de ceux qui jusque-là avaient passé cet exercice avec le grade d'aspirant. Ils étaient devenus des officiers prêts à défendre leur patrie, même jusqu'au sacrifice suprême.

Des différents carrés qui ont ainsi défilé devant la tribune officielle, les leurs sont sans conteste ceux qui auront le plus arraché les applaudissements des personnalités et des familles. Avec notamment le passage du pas de l'oie au pas bloqué, au moment de l'arrivée devant la loge présidentielle. Quelques minutes après le départ du président de la République de la place des cérémonies, la cour d'honneur de la brigade du Quartier général s'est transformée en un espace festif. Echanges d'accolades, remise de bouquets de fleurs, prise de photos pour immortaliser l'événement... Une belle fête en somme et un nouveau moment de communion entre l'armée camerounaise et la population autour du chef de l'Etat.