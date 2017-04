Cote d'Ivoire: Semaine africaine de vaccination - La campagne a démarré ce lundi

La première responsable de la santé a saisi l'occasion pour exhorter toutes les femmes enceintes et les parents des enfants âgés de 0 à 11 mois à se présenter à tous les postes de vaccination durant cette semaine pour bénéficier des doses et se protéger contre les 11 maladies.

La Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Raymonde Goudou Coffie a procédé ce lundi 24 avril à Bouaflé( ville située au centre ouest de la Côte d'ivoire), à la place tchintchin, au lancement de la 7 ème édition de la Semaine Africaine de Vaccination. Et ce, en présence des partenaires techniques, des autorités administratives, coutumières et de la population, a annoncé un communiqué.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.