Afrique: Alphonse Bilé - «On pouvait faire une belle fête du basket au Congo»

C'est l'option qui a été proposée par le Comité exécutif, même s'il y a d'autres possibilités et que ça revient évidemment plus cher pour certaines équipes de se déplacer à nouveau.

De plus, les engagements financiers qui avaient été pris au niveau des télévisions et du marketing doivent être revus. C'est la première fois que nous avons un désistement comme celui-là. [... ]

Oui, bien sûr. Nous avions envoyé une mission d'inspection au Congo, deux semaines avant ce retrait. Cette délégation a été reçue par le ministre des Sports et par le président de la Fécoket. Tout semblait tranquille et aller pour le mieux.

Le problème, c'est que les dirigeants de la Fédération se sont présentés à la réunion de la FIBA Afrique au Mali en demandant davantage de temps. Or, les pays qualifiés pour l'Afrobasket 2017 ont jugé qu'ils ne pouvaient plus attendre.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.