Angola: L'exercice démocratique au Parlement devrait s'étendre aux électeurs

Le président du Parlement souhaite que le processus électoral, dont la réunion de l'organe collégial consultatif du Chef de l'Etat a proposé la date du 23 août, 2017, soit juste, transparent et crédible pour mériter l'accord de tous les acteurs politiques et du peuple en général.

"Le Parlement fait preuve de l'exercice pratique de la démocratie en Angola, car il représente différentes forces politiques avec différentes propositions politiques, et nous avons été en mesure de vivre la différence dans le respect mutuel, une convivialité saine entre frères et c'est ce que nous devons transmettre au peuple", a-t-il soutenu.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.