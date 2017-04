Angola: Des Angolais terminent une formation en Chine

Luanda — Dix-sept Angolais, des cadres de direction et chefs des différentes institutions de l'Etat angolais, ont pris contact avec la culture commerciale et la manière chinoise de communiquer, dans le cadre d'un processus de formation de 14 jours à l'Académie internationale pour les autorités commerciales.

La formation faisait partie d'un programme de séminaire sur l'intégration sino-angolaise dans le domaine des cultures commerciales, qui a eu lieu en Chine du 4 au 24 avril.

L'événement, le cinquième du genre, a été parrainé par le ministère chinois du Commerce et organisé par l'Académie internationale pour les autorités commerciale de ce géant asiatique qui, ces dernières années, augmente l'intensité de la communication extérieure et la coopération dans le développement des ressources humaines avec l'Angola.

La délégation angolaise, conduite par la directrice de Télécommunications et technologies de l'information du Ministère des Relations Extérieures, Elsa Caposso, a visité encore des projets liés à la branche de transports, d'électricité et industrie du textile, outre les lieux et sites historiques des provinces de Beijing et Hangzhou.

Ont également intégré la délégation, les vice-gouverneurs des provinces de Bengo, Malange et Zaire, respectivement, Maria Augusta Peixoto, Eduardo Domingos et Eduardo zabila, ainsi que des cadres supérieurs des ministères des Relations Extérieures, du Commerce, de l'Hôtellerie et Tourisme, de l'Administration Territoriale et des gouvernorats de Luanda et Cuanza Sul.

L'Académie internationale pour les autorités commerciales est la seule institution d'éducation et formation au sein du Ministère du Commerce de Chine, étant le dernier étant responsable de la coopération économique entre la Chine et l'étranger.

D'après les statistiques, jusqu'à l'année dernière, ont déjà été formés environ trente mille employés de 155 pays dont 1.023 sont Angolais de divers organismes du pays.