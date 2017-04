Angola: Deuxième étape de la ville de Kilamba aura dix mille maisons

Luanda — Dix mille logements seront construits dans la deuxième phase de la ville-satellite de Kilamba, dont la cérémonie de signature de contrats de construction des infrastructures urbaines et de pose de la première pierre a eu lieu lundi, à Luanda.

Le contrat, d'une valeur de 607.342.193,00 dollars américains (six cent sept millions trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-treize dollars américains), durera 28 mois et comprend la mise à jour du plan directeur de la ville de Kilamba, d'une superficie totale de 17,8 kilomètres carrés dans la première phase, et pour la deuxième phase, 720 hectares.

Le projet comprend la construction de routes, l'installation des systèmes d'approvisionnement en eau, d'énergie, d'éclairage public, de télécommunications, de traitement des eaux usées et d'eaux pluviales, ainsi que des espaces verts.

L'accord a été signé par António Teixeira Flor, représentant le Bureau de coordination pour les constructions et le développement urbain des villes de Kilamba, Camama et Cacuaco, et Hu Ping, de la société de construction CITIC.

La cérémonie a été suivie par le ministre de la Construction, Artur Fortunado, le gouverneur de la province de Luanda, Higino Carneiro, et l'ambassadeur de Chine en Angola, Cui Aimin.