Congo-Kinshasa: Assassinat des deux experts de l'ONU - Les autorités présentent une vidéo

C'est une violence terroriste. Ce n'est pas une violence de revendication sociale. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on doit négocier avec avec des terroristes. Pourquoi seul le Congo est appelé à négocier avec des terroristes. Nous devons les reprimer. C'est ça notre devoir.

La vidéo concernant les deux enquêteurs des Nations unies montre très bien leur mise à mort par le Kamwina Nsapu. Il y a même des propos, on entend, ceux qui traduisaient ce qui se disait en tshiluba,tout ça... et on les voit très bien à l'oeuvre, c'est très visible...

Des images accablantes qui révèlent que le meurtre était prémédité. Mais par qui ? La question reste posée. Si les hommes filmés ont les attributs des adeptes de Kamuina Nsapu, quel était le mobile de cet assasinat et pourquoi prendre le temps de le filmer et de laisser ainsi des traces compromettantes ?

Ce conflit qui dure depuis huit mois a fait plus d'un million de déplacés, selon les Nations Unies. Pour les autorités congolaises, dévoiler cette vidéo aux responsables de médias congolais et aux correspondants étrangers doit permettre de montrer la violence avec laquelle opère le groupe qui utilise le label Kamwina Nsapu. Des « terroristes », selon les autorités, qu'il faut « éradiquer ».

