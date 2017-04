Cameroun: Ahmed Abba, correspondant de RFI, condamné à dix ans de prison ferme

Au-delà de la condamnation d'Ahmed Abba, c'est la liberté d'informer et d'être informé qui est mise en cause. RFI en appelle à la mobilisation générale de tous ceux qui dans le monde se battent pour défendre ce droit fondamental.

Ahmed Abba a commencé à travailler en 2010 dans cette région très sensible qu'est l'Extrême-Nord du Cameroun - une zone régulièrement visée par Boko Haram - mais le journaliste n'envisageait pas de travailler ailleurs. D'abord cameraman, il est devenu en 2014 correspondant de RFI en langue haoussa et durant toutes ces années, il n'a rien fait d'autre que son travail de journaliste.

Les preuves apportées par RFI ont en revanche permis de faire tomber l'accusation d'apologie. Les juges ont reçu une copie de tous les travaux produits par Ahmed Abba et nulle part on ne trouve de traces de propagande.

La procédure s'est longtemps limitée à une série d'audiences de forme et d'innombrables reports. Ahmed Abba n'a été entendu par les juges qu'en mars dernier et la sentence est tombée la semaine dernière. Le tribunal militaire l'a jugé coupable de non-dénonciation et blanchiment du produit d'un acte terroriste.

Le cauchemar a commencé en juillet 2015, au moment de son arrestation, à Maroua, dans l'Extrême-Nord du Cameroun. Il y a eu ensuite plusieurs mois de détention au secret, à Yaoundé, durant lesquels il a été torturé. Ahmed Abba a dû attendre quatre mois pour enfin parler à son avocat et deux de plus avant que son procès ne commence.

