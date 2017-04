Afrique: Energie - La RDC, neuvième pays africain à confirmer sa participation au Forum annuel africain

Une délégation officielle RD-congolaise se rendra à Copenhague au mois de juin, a confirmé le ministre de l'Energie et Ressources hydrauliques, Anatole Matusila Malungeni.

Les huit autres pays participants au Forum africain sur l'énergie (Africa Energy Forum ou AEF) sont le Botswana, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Gabon, le Madagascar, le Maroc, le Rwanda et le Zimbabwe. Pas moins de 2 000 décideurs du secteur énergétique vont prendre une part active à ces travaux.

La représentation nationale au forum se fera au niveau ministériel, a-t-on appris. Cela n'enlève en rien l'importance du débat dans un contexte plutôt complexe pour la RDC en prise à un terrible étiage du fleuve Congo qui annihile sa capacité à produire de l'énergie électrique. Aux dernières nouvelles, le pays a commencé à exporter du courant de l'étranger pour faire tourner son industrie minière et équilibrer la desserte dans la capitale. Avec la dégradation constante de la fourniture en énergie électrique, la RDC montre désormais un intérêt soutenu à relancer certains projets bloqués faute de financement. L'AEF représente justement un cadre approprié pour explorer les possibilités d'investissement, former des partenariats et signer des accords.

Au cours du forum, le ministre RD-congolais chargé du secteur énergétique va présenter des solutions à court, moyen et long termes pour atteindre les objectifs d'électrification du pays. Au-delà, la RDC va faire le point sur les plans d'allègement fiscal proposés aux fournisseurs d'énergie thermique, les incitations et le soutien proposés aux investisseurs et les stratégies pour lever les fonds nécessaires pour explorer le potentiel hydroélectrique du pays. Au total, la RDC souhaite réaliser des études de faisabilité sur plus de 500 sites potentiellement propices au développement de l'hydroélectricité et de l'énergie solaire afin d'attirer plus efficacement les investisseurs.