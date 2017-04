Cependant, chez les dames, Primero a conservé son fauteuil en gagnant son quatrième titre d'affilée grâce à sa victoire face à FAP du Cameroun, 24-16. Cara du Congo a complété le podium en s'offrant la troisième place synonyme de la médaille de bronze. Les Congolaises ont battu HC Vainqueur de la République démocratique du Congo, 27-16 en petite finale de cette compétition de la CAHB qui a regroupé six équipes féminines. Cette victoire a permis à Cara de gagner son troisième trophée de cette même compétition après celui de vice-champion remporté en 1989 et de la 3e place occupée en 1990. Soulignons que la meilleure performance des clubs congolais dans cette compétition reste la médaille d'argent remportée par Inter à Hammamet en Tunisie en 2013.

De son côté, Patronage Sainte-Anne représentant congolais à cette compétition n'a pas été à la hauteur de l'évènement. Trahi par la mauvaise préparation, le club de Pointe-Noire a gagné un seul match de poule sur les quatre joués. Cette victoire a propulsé Patronage en quarts de finale mais les Tunisiens de l'AS Hammamet leur ont barré la route et les ont obligés à jouer pour la 5e place face à Red Stars de la Côte d'Ivoire. Mais les Congolais se sont inclinés face aux Ivoiriens, 23-27. Condamné cette fois-ci à jouer pour la 7e place face à FAP du Cameroun, Patronage a été encore battu 19 à 30, et se classe 8e au classement général sur dix équipes. Patronage a été quatrième lors de la 30e édition organisée à Oyo dans le département de la Cuvette en 2014.

Al Ahly d'Egypte a battu en finale du tournoi masculin AS Hammamet de la Tunisie 31 à 22 et succède à Zamalek absent à cette édition. Le club égyptien, tenant du titre du championnat d'Afrique des clubs champions, remporte à cet effet, son deuxième titre du championnat des vainqueurs après celui de 2013. AS Hammamet de Tunisie prend la 2e place alors que Widad Smara du Maroc s'est classé 3e grâce à sa victoire face à leurs confrères de Raja, 26-20.

