Afrique: Session ministérielle du CPS à Addis

Créé en 2004, le Conseil de paix et de sécurité (CSP) est sans doute l'innovation institutionnelle la plus ambitieuse de l'Union africaine.

Cette session ministérielle organisée à l'initiative du Togo s'attellera à répondre aux questions les plus épineuses comme la montée en puissance de la Force africaine en attente (FAA) et celle de la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC). Il sera également question de la Charte de Lomé sur la sécurité maritime adoptée en octobre dernier.

