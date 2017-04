Sénégal: Mortalité des enfants - Guédiawaye plus exposé

Les risques de décès des enfants entre la naissance et le cinquième anniversaire diffèrent entre les départements de la région de Dakar.

Selon le Rapport de l'Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) - 2015-2016, ils sont plus élevés dans les départements de Guédiawaye (45‰) et de Pikine (43‰) et relativement moins élevés dans les départements de Dakar (36‰) et de Rufisque (37‰).

De même, souligne le rapport, il existe des différences dans la mortalité selon le niveau d'instruction de la mère. A cet effet, plus le niveau d'instruction de la femme est élevé, moins ses enfants sont exposés au risque de décès avant leur cinquième anniversaire.

Ce risque est 3 fois plus élevé chez les femmes non instruites (52‰) que chez les femmes ayant atteint le niveau d'études supérieures (17‰).

Le quotient de mortalité infanto-juvénile est respectivement de 35 et 30‰ chez la femme du niveau primaire et secondaire. Les risques de décès sont également plus élevés chez les enfants de rang un (40‰) et chez ceux de rang élevé (46‰ pour les rangs 4-6 et 103‰ pour les rangs 7 ou plus).