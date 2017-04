Afrique: L'OMS va tester un vaccin antipaludique dans trois pays africains

Le paludisme est l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières sur la planète, tuant plus de 400… Plus »

Et notamment pour les enfants qui représentent 70% des décès dus à ce parasitaire transmis par un moustique. Les chercheurs restent confiants. Et l'espoir d'un vaccin est plus que jamais d'actualité.

C'est ainsi que le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, « En finir définitivement avec le paludisme », reste plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, le nombre de cas a diminué de plus de 20% depuis 2010.

En mai 2015, l'Assemblée mondiale de la santé adoptait une stratégie internationale de lutte et un plan 2016-2030 qui vise à réduire les taux de mortalité palustres et l'incidence de la maladie d'au moins 90% à terme.

Le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans notre pays.

A la veille de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé à Nairobi lundi 24 avril qu'un vaccin antipaludique allait être testé pour la première fois à grande échelle dans trois pays : le Kenya, le Ghana et au Malawi. Il est destiné aux enfants en bas âge, les plus touchés par cette maladie.

