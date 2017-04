Cote d'Ivoire: Manchester City - Yaya Touré veut jouer contre United sans arbitre

Très mécontent de l'arbitrage du match qui a opposé Manchester City à Arsenal en demi-finale de la FA Cup (2-1 en faveur des Gunners), Yaya Touré aimerait bien disputer le derby mancunien contre Manchester United sans arbitre. C'est ce qu'il a souhaité en zone mixte après la demi-finale de la Cup.

« Je pense que les arbitres doivent arrêter ça. Je suis très en colère. Ce n'est pas la première fois. Les gens vont dire que l'on se plaint des arbitres, mais quand on voit le résumé du match, cela me met hors de moi. Si on parle des arbitres, la FA va nous punir, donc j'ai besoin de dormir, de me reposer et oublier ce match », a d'abord lancé le milieu de terrain ivoirien, très en colère avant d'ajouter à propos du match City-United : « Peut-être que nous aurons un meilleur arbitre ou on peut aussi jouer sans arbitre, je préférerais ça ».

Sauf qu'un match du championnat anglais sans arbitre, ça n'a jamais existé.