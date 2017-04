Ile Maurice: Saisie record d'héroïne - Journée décisive aux Casernes centrales

Dans le même registre, Gianchand Dewdanee, qui avait été admis à l'unité cardiaque de l'hôpital du Nord, le vendredi 21 avril, a retrouvé sa cellule au centre de détention de Vacoas hier. Sidi Thomas et lui, tous deux directeurs de Brilliant Resources Consulting Ltd, avaient été arrêtés dans le sillage de la saisie de 155 kilos d'héroïne dans le port. Leur compagnie aurait été chargée d'importer des compresseurs par Navind Kistnah. La drogue y était dissimulée.

Il est prévu que les hommes de l'adjoint au commissaire de police, Choolun Bhojoo, le patron de l'ADSU, et son adjoint le surintendant de police, Sharir Azima, prennent contact avec le panel d'avocats du courtier en douane, à savoir Mes Rama Valayden et Neekant Dulloo, entre autres, à cet effet aujourd'hui. Si cet exercice débute cet après-midi, mardi 25 avril, il sera enregistré sur caméra, explique une source.

C'est l'effervescence au quartier général de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), aux Casernes centrales. Toutes les dispositions ont été prises pour que Navind Kistnah puisse donner sa première déposition. Et ce, dans les meilleures conditions.

