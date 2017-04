Congo-Brazzaville: Vers l'amélioration des rendements des producteurs du manioc

«Ce manuel revêt une grande importance. Parce que nous avons travaillé depuis le Proder et le Padef n'est qu'une suite. Nous avons intensifié la production du manioc dans dix départements. Les paysans ont augmenté leur production. Mais, il y a un problème lié à la transformation. Nous avons pensé appuyer encore ces paysans à travers une subvention », a indiqué la responsable de programme et du suivi et évaluation du Padef, Virginie Judith Ibarra.

Le manuel de procédures de mise en œuvre des microprojets de transformation et de commercialisation du manioc a été soumis à l'examen et à la validation, le 19 avril lors d'un atelier tenu à Brazzaville. L'objectif est d'apporter un soutien conséquent aux producteurs du manioc afin d'augmenter leurs rendements.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.