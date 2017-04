Congo-Kinshasa: Semaine africaine de vaccination - La RDC célèbre la 7e édition

Du lundi 24 au dimanche 30 avril, la République démocratique du Congo (RDC), à l'instar d'autres pays africains, fête cette 7e édition sur le thème « Le vaccin protège tout le monde, faisons-nous vacciner », avec comme slogan : "Communautés vaccinées, communautés protégées".

La célébration de la Semaine africaine de vaccination offre l'opportunité de renforcer les activités de vaccination de routine pour vacciner les enfants non vaccinés. «Pour ce qui est de la RDC, la Semaine africaine de vaccination est une occasion d'intensifier la vaccination. Durant cette semaine, quatre-vingt-douze mille enfants seront récupérés dans cent quatre-vingt-douze zones de santé sur les cinq cent seize que compte le pays », explique la directrice adjointe du Programme élargie de vaccination (PEV), le Dr Elisabeth Mukamba, au cours d'une journée d'information organisée par le PEV à l'intention des professionnels des médias du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE).

À en croire la directrice adjointe du PEV, la RDC doit réaliser 80% du taux de couverture vaccinale de tous les antigènes prévus dans le calendrier vaccinal de l'enfant en vigueur en RDC. Pour atteindre cet objectif, la directrice adjointe du PEV compte sur l'implication des journalistes, partenaires incontournables. Au cours de cette journée d'information, différents exposés sur la vaccination ont été faits par le Dr Norbert Yoloyolo qui a parlé de la mission et de l'objectif du PEV.

Ce programme spécialisé du ministère de la Santé a été créé en 1978 avec mission de contribuer au bien-être des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes par la vaccination pour réduire la morbidité et la mortalité due aux maladies évitables par la vaccination. Le Dr Norbert Yoloyolo a tenu à relever que la Semaine africaine de vaccination « permet de renforcer la vaccination de routine qui se déroule dans les centres de santé et non pendant les campagnes de masse de vaccination ». Dans son exposé, le Dr Collard Madika a souligné que le PEV s'appuie sur trois stratégies, à savoir la vaccination de routine qui est le socle de la vaccination.

Elle cible les enfants de moins d'un an et a comme stratégies fixe, avancée, avancée durable, mobile. Elle a pour acteurs le personnel de santé, la communauté, le gouvernement et les partenaires. La vaccination de masse est complémentaire à la vaccination de routine. Elle cible les enfants de moins de 5 ans, ceux âgés de 6 à 59 mois, de 6 mois à 15 ans et de 15 ans à 45 ans. Elle a comme stratégies de porte en porte et fixe. La dernière stratégie du PEV, c'est la surveillance épidémiologique qui vise à détecter et empêcher la propagation de la maladie.