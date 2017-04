Algérie: La stèle à l'effigie de Maatoub Lounès, fraîchement inaugurée à Souk-el-Tenine, va être refaite

19 ans après sa mort, ce chanteur et poète à la fois, demeure l'un des artistes les plus écouté et le plus adulé de la Kabylie.

Dès la cérémonie d'inauguration, des habitants de la localité sont montés au créneau pour mettre en cause la qualité artistique de l'œuvre et appelé à son remplacement. Les autorités en place ont dû alors rapidement réagir en informant par le biais d'un communiqué public leur résolution d'accéder à leur vœu.

"Il y'a un problème de ressemblance évident. Les traits de Maâtoub n'ont pas été respectés et apparaissent sous un angle juvénile qui ne sont pas familiers au grand public", s'est-on désolé, soulignant que le maître de l'ouvrage a été saisi, ce lundi, "pour en refaire une copie plus conforme à la réalité".

Bejaia — La stèle à l'effigie de Maatoub Lounès, inaugurée jeudi dernier à Souk-El-Ténine, à 25 km à l'Est de Bejaia, dans le sillage des festivités commémorative du printemps berbère, va être refaite et remise en conformité avec le portrait réel du chanteur, apprend-on auprès de l'APC.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.