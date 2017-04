Burundi: Médias - Le scoop, un couteau à double tranchant

Je suis convaincu que tout journaliste sait qu'il doit s'en tenir aux faits dans l'exercice de sa profession. A moins qu'il veuille désinformer, aucun n'ignore qu'il doit recouper son information avant sa diffusion. Il y va de sa crédibilité et celle du médium pour lequel il travaille. Dépourvu de rigueur, le journalisme perd son essence, sa substance... Bref, il désoriente et parfois incite à la violence.

«Tout journaliste doit exercer honnêtement et objectivement son métier. Il doit éviter le mensonge et faire de la recherche de la vérité le but ultime de son métier. Il considère la calomnie, l'injure, la diffamation et la déformation des faits comme des fautes professionnelles graves», recommande l'article 5 du Code de déontologie des journalistes du Burundi.

