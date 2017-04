Afrique Centrale: Joseph Kabila et Ali Bongo analysent le processus de dialogue dans leurs pays

Ils ont, par ailleurs, souligné l'importance des réformes institutionnelles au sein de la CEEAC et mis en exergue la nécessité de consolider l'intégration économique de la sous-région, une des plus riches du continent, par la mise en œuvre de projets intégrateurs. Il s'agit notamment de la Commission Internationale sur le Bassin Congo- Ogooué-Oubangui-Sangha.

Lors de sa visite de quelques heures à Franceville lundi 24 avril, le président congolais, Joseph Kabila, et son homologue gabonais, Ali Bongo, ont échangé sur le déroulement du dialogue politique au Gabon et la situation en République démocratique du Congo suite à l'accord politique du 31 décembre 2016.

