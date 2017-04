Afrique: Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe handball - Fap en argent

Le club a perdu la finale de la compétition 24-16 contre Primeiro d'Angola, samedi dernier au Maroc

A Agadir, elles n'ont pas pu être des reines. Malgré leur détermination et leur tact de bout en bout de la compétition, les Camerounaises du club des Forces armées et police n'ont pas pu offrir la riposte adéquate àPrimeiro de Agusto d'Angola. Fap dames a été battu par 24-16. Les protégées de Moïse Tonville sont tombées en finale de la 33e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball au Maroc. Si le fossé a été réduit entre ces deux équipes, l'unique représentant féminin du Cameroun à cette compétition a réussi à améliorer son classement et à faire mieux que TKC, battu l'an dernier en finale 44-16 par Primeiro.

Les équipes angolaises demeurent ainsi les bourreaux des clubs camerounais. Dans cette compétition à sept sous forme de championnat, il fallait gagner tous ses matchs pour terminer premier. Jasmine Yotchoum, dit avoir été édifiée par ce passage au Maroc, mais davantage sur les progrès à faire par le Cameroun. «Notre place prouve que nous avons beaucoup d'efforts à fournir pour battre ces équipes angolaises », confie la joueuse, de retour au Cameroun. Les statistiques des Fap dames sont enviables.

Elles ont disputé six rencontres et en ont remporté cinq. L'unique défaite est celle contre Primeiro. Malgré l'absence de TKC dames, vice-champion en titre, il y a de plus en plus de clubs à ce tournoi et cela permet de relever le niveau de jeu des équipes africaines. Les joueuses du TKC tout comme MINUH messieurs, n'ont malheureusement pas pu se rendre au Maroc, pour des raisons financières. La sélection nationale de handball dames, troisième du dernier championnat d'Afrique, jouera du 1er au 17 décembre prochain, la 23e édition du championnat du monde en Allemagne.