Burkina Faso: La BID prête à concrétiser son appui

Dans cette dynamique, il a parlé du démarrage des travaux de la route Dédougou-Tougan, et la construction prochaine des routes Kantchari-Diapaga-frontière du Bénin, et Guiba-Garango.

Ces projets structurants, a-t-il expliqué, sont très importants pour le Burkina Faso, en ce sens qu'ils sont de nature d'une part à mettre la production agricole du Sourou au service du développement en garantissant une meilleure accessibilité de la zone et un bon écoulement de la production, et d'autre part, à contribuer au désenclavement du sahel burkina burkinabè, terreau du terrorisme aujourd'hui.

Outre le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, la délégation est composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, ses collègues de la Santé et des Infrastructures, la ministre de la Femme, de la Solidarité et de la Famille ainsi des experts du Premier ministère et du ministère de l'Economie des Finances et du Développement.

Le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) réitère son engagement à contribuer à hauteur de ( à compléter plus tard) au financement du Plan national de développement économique et social (PNDES), conformément aux intentions qu'il avait exprimées en décembre 2016 à la conférence de Paris.

