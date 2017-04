Burkina Faso: Les projets et programmes exécutés à 84,74% en 2016

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, a tenu le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou, sa première revue sectorielle des projets et programmes, de l'année. Au cours de la rencontre, les participants ont dressé le bilan de l'exécution et fait des recommandations.

«Les résultats de l'exécution des projets et programmes du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, ont été fort appréciables en 2016 ».

C'est le jugement porté par le Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du département en charge des finances, Souleymane Nabolé, lors de la première revue sectorielle de l'année, le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou.

En effet, il a indiqué que le taux global d'exécution physique et financier des 11 projets et programmes est de, respectivement 84,74% et 80,35%. Selon le secrétaire général du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Dr Seglaro Abel Somé, cette revue s'inscrit dans une démarche de bonne gouvernance, de redevabilité et de synergie d'actions.

A l'écouter, depuis son institution en 2007, ce cadre de concertation avec les acteurs de mise en œuvre a permis d'aplanir des difficultés récurrentes dans le pilotage, mais aussi, de mutualiser les bonnes pratiques de gestion et de gouvernance. « Ils ont affiché un bon niveau de conformité à la réglementation générale relative aux projets et programmes de développement.

C'est pourquoi, je voudrais traduire la reconnaissance des autorités aux présidents et membres des comités de pilotage, aux coordonnateurs et à leurs équipes, pour le travail accompli », a laissé entendre Dr Seglaro Abel Somé, tout en soulignant l'engagement des partenaires techniques et financiers.

Cependant, au regard des attentes des populations, le secrétaire général a fait savoir qu'il incombe aux acteurs d'adopter une posture plus ambitieuse en aspirant à des taux d'exécution tendant vers 100%. Et, cela appelle à plus de rigueur et d'efficacité dans l'exécution tout en étant focalisé sur les résultats.

« Ne perdons pas de vue les effets et impacts attendus de la mise en œuvre du PNDES (Plan national de développement économique et social). En effet, il incombe aux acteurs du secteur de la gouvernance économique d'assurer une planification, une gestion et un financement du développement efficaces », a-t-il relevé.

D'ailleurs, a précisé Dr Somé, le thème de la présente revue intitulé, « Mise en œuvre du PNDES : enjeux et défis pour les projets et programmes sous tutelle technique du MINEFID », a été choisi à dessein.

C'est pourquoi, il a souhaité que les échanges permettent de dégager l'importance des projets et programmes comme outils d'opérationnalisation des politiques publiques.

« Aussi, puis-je souhaiter que nous sortions de cette revue avec des recommandations concrètes que nous allons engager à réaliser quant à l'exécution des projets et programmes », a indiqué Seglaro Abel Somé.