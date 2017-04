Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MAR a tenu son assemblée générale ordinaire

Les travaux de l'assemblée générale ordinaire du Mouvement action et renouveau (MAR) du département de Pointe-Noire se sont tenus, le 22 avril, au Forum Mbongui sous la direction de Maurice Mavoungou, représentant du président national de ce parti, Roland Bouiti Viaudo. Il était accompagné d'autres membres de ce parti et des invités

L'entrée en salle de l'étendard du MAR a marqué le début de ces assises. S'exprimant à l'occasion de cette rencontre, Micheline Potignon Gondo, la présidente fédérale du MAR, s'est félicitée de la présence nombreuse des membres de son parti du département de Pointe-Noire à cette assemblée. Elle a indiqué qu'après la campagne de restructuration et de redynamisation des organes de base du parti qui caractérise les présentes retrouvailles, cette assemblée se tient à un moment particulier de la vie politique du pays. « Le moment est venu d'élire des hommes et des femmes capables de mener à bien les missions du parti », a-t-elle indiqué.

Ouvrant les travaux, le représentant du président national du MAR a salué la tenue de cette assemblée. Il a aussi noté avec satisfaction la dextérité et le sérieux avec lesquels celle-ci a été préparée, il a invité l'ensemble des participants à examiner avec toute l'attention voulue les documents soumis à l'approbation de ces derniers. L'orateur a rappelé aux militants de ce parti la phrase de Jean Baptiste Tati Loutard, président fondateur de leur parti, à savoir : « Le MAR n'a pas été créé pour être mais pour faire ». Il a demandé aux participants de tout mettre en œuvre pour que le MAR sorte la tête haute à l'issue des prochaines échéances électorales, notamment les législatives, les locales et les sénatoriales. « Le succès réside dans l'encadrement et la mobilisation des militants à la base », a rappelé Maurice Mavoungou.

Au cours de cette assemblée, les participants ont mis en place un conseil fédéral composé de plus de deux cent membres, ils ont aussi élu un bureau fédéral de dix neuf membres dirigé par Micheline Potignon Ngondo et une commission fédérale de contrôle et d'évaluation de cinq membres dirigée par Kombo Bakala. Cette session est convoquée conformément à la décision n°004-2017/MAR/BP/CAB/-P du 4 avril 2017. Deux motions ont été adoptées au cours de cette session, notamment une motion de félicitation au président national de ce parti et une autre de soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.