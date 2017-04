Congo-Brazzaville: Coopération - Les USA partenaires du pays en matière de paix et sécurité

interview

En marge de l'atelier sur les relations civilo-militaires organisé par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en partenariat avec le gouvernement congolais, le commandant Chad Polumbo, chef de bureau de coopération militaire près l'ambassade des USA au Congo, évoque aux Dépêches de Brazzaville, l'objectif visé par cette session de formation, ainsi que la coopération militaire entre son pays et le Congo.

Comment se porte la coopération militaire entre le Congo et les USA ?

Depuis la signature du protocole d'accord 505 en 2014, les USA considèrent le Congo comme un partenaire militaire pour promouvoir la paix et la sécurité régionales. Dans le cadre de ce partenariat, nous entrainons les officiers congolais de maintien de la paix déployés en République centrafricaine (RCA). Nous travaillons ensemble pour accroître la sécurité et combattre la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée. Nous encourageons la coopération militaire pour assurer la sécurité régionale.

A quoi consiste le protocole d'accord 505 ?

Le protocole d'accord 505 renforce la coopération militaire entre les USA et la République du Congo par le biais de transfert d'équipements de défense, de la formation et d'autres services de défense y afférents. Les USA soutiennent le Congo et les efforts de la communauté internationale pour la résolution des conflits dans la région.

Pouvez-vous nous donner un exemple de soutien militaire des USA au Congo ?

Les USA apportent un soutien logistique au Congo et entrainent annuellement les éléments des Forces armées congolaises (FAC) déployés en RCA par l'entremise de la Minusca. Le but est de mieux protéger les civils et de soutenir le processus de relève en RCA.

Quels sont d'autres programmes que vous organisez en partenariat avec le Congo ?

Chaque année, les USA investissent dans la formation du personnel des FAC. Par exemple, l'envoi des officiers dans des écoles militaires professionnelles américaines. Nous collaborons avec les forces navales dans l'exercice maritime du Golfe de Guinée, Obangame Express pour lutter contre le trafic maritime illicite, en renforçant la sécurité des citoyens congolais. Nous avons récemment organisé une formation sur les principes fondamentaux de la maintenance des aéronefs avec les forces aériennes et l'armée de l'air américaine. Nous assistons également le Congo dans le cadre de l'initiative logistique des opérations de maintien de la paix en Afrique (Apoli), laquelle forme des éléments des FAC dans la gestion en chaîne des provisions pour les missions de maintien de paix.

Quel est l'objectif de l'atelier que vous organisez actuellement au Congo ?

Nous avons organisé les ateliers entre les civils et les militaires pour fortifier les liens entre les civils et les militaires. L'objectif est d'établir et de maintenir une relation positive entre les militaires et les civils pour une paix durable.

Est-ce la première fois que vous animez ce genre de formation au Congo ?

Non, ce n'est pas la première fois. Nous espérons que nous pourrions le faire régulièrement. En plus des formations, l'année passée nous avons mis un accent particulier sur l'intégration des femmes dans les forces armées. Cette année, nous avons inclus une section sur la défense de la patrie pour la sécurité nationale.