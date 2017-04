Saint-Louis : Le Tour cycliste du Sénégal 2017 a démarré samedi sur les chapeaux de roue entre Dakar et Thiès en passant par les Niayes, avec la victoire éclair de l'Allemand Carstensens Lucas du club Embrace The World Cycling. En remportant cette première étape en 3h26'32 sur une distance de 135,306 km avec une moyenne de 39,306 km/h, l'Allemand avait donné le ton sans le savoir.

Car on s'attendait à une récidive sur l'étape suivante avec l'autre coureur allemand Buijk Jacob. Mais les Tunisiens du club Royal Vélo Club Ottignie, Legley Mathias et Nouisri Ali qui s'étaient bien intercalés dans le top cinq, allaient brouiller les cartes lors de la seconde étape.

Hier, les choses furent totalement à l'envers avec le réveil des Algériens du Vélo Club Sovac qui ont out raflé (étape, général, meilleurs jeunes) ; en somme tous les maillots qui étaient mis en jeu.

Comme leurs devanciers de l'équipe nationale, l'année dernière, ils ont tout emporté à l'issue de cette deuxième étape courue entre Thiès et Saint-Louis ; c'était l'étape la plus longue et donc la plus difficile avec 182,5 km comme plat de résistance par un climat favorable du fait du départ donné à temps (8h).

Et forcément, il y a eu de la casse avec des abandons par-ci, des chutes lourdes par-là sans compter ceux qui essayaient de s'agripper aux véhicules de la caravane pour récupérer de la fatigue. Mais ils étaient vite rappelés à l'ordre ou simplement écartés de la course.

C'est dire que cette course était compliquée pour certains, alors que pour d'autres il s'agissait de faire bonne figure. Cas du Néerlandais Smits Florian du club Global Cycling Team qui a livré une bataille farouche à l'Algérien Mansouri Islam du Vélo Club Sovac sur une longue distance.

Mais ce dernier a fini par s'imposer sur une bonne échappée sur laquelle Smits Florian n'a pu revenir. Il se contentera cependant de la deuxième place au nez et à la barbe de l'autre Algérien Bouzidi Mohamed, qui se faisait menaçant, et des Français Dimitri Ilonga et Chopier Loïc (Vélo Chartrain).

Au général, après deux journées de course, le maillot jaune a changé de propriétaire puisque l'Allemand de Embrace The World Cycling, Carstensen Lucas qui l'avait enfilé à l'issue de la première étape, s'est vu détrôner par l'Algérien Bouzidi Mohamed.

Là également les « Fennecs » cyclistes ont mis la main sur les trois premières places du classement général et ont aussi mis en scelle leurs trois sociétaires au classement des meilleurs jeunes.

Idem pour le classement par équipes où ils se sont imposés aussi bien à l'étape qu'au général. C'est dire que les Algériens sont revenus en force dans cette compétition comme pour démontrer qu'il faudra encore compter avec eux.

Les Sénégalais dans la mêlée : Ce n'est pas encore le réveil

Saint-Louis : Ils n'ont pas encore montré grand-chose dans cette 16e édition du Tour cycliste du Sénégal. Malgré une préparation effectuée en France (Normandie), des courses disputées aux Tours du Maroc, du Gabon et des championnats d'Afrique en Egypte, Bécaye Traoré et ses camarades sénégalais n'arrivent pas encore à se hisser à la hauteur de leurs adversaires.

A preuve lors de la première étape, le meilleur Sénégalais, Bécaye Traoré, ne s'est classé que 12e avec un temps de 3h29'26". Suivent ensuite Malick Thiam (25e), Omar Guéye et Ousseynou Guéye (31e et 32e), Baye Mor Diop (34e), Nouridine Faye (40e).

Hier aussi, la situation n'était guère plus reluisante puisque c'est toujours Bécaye qui mène la danse, mais loin dans le classement avec un 23e rang, suivi de Fallou Mbow (29e), El hadj Rawane Diallo (33e), Ali Sidy Thiam (38e), Nouridine Faye (39e), Moussa Ndiaye (41e), Baye Mor Diop (44e), Oumar Guéye (46e), Malick Thiam (48e) et Moustapha Diaw (49e). Au général, Bécaye Traoré occupe la meilleure place sénégalaise avec un rang de 19e suivi de ses autres coéquipiers.

Georges Lebourhis, coach des « Lions » du vélo : « Tout à apprendre »

Saint-Louis : Ce qui manque au Sénégal, ce sont les courses. C'est la conviction de l'entraîneur de l'équipe nationale A du Sénégal, le Français Georges Lebourhis. Une façon certainement pour lui de justifier la prestation en demi-teinte de ses poulains, pas bons dans les courses d'étapes encore moins au général, malgré deux équipes présentées (A et B).

« C'est vrai qu'on n'a pas encore vu le Sénégal dans cette course, malgré le bon début de saison qu'on a effectué avec les préparations et participations faites au Maroc, au Gabon, en Egypte et en France. Nous avons même disputé deux courses en Normandie, mais ça tarde à venir.

Il va falloir continuer le travail », a-t-il dit. En soulignant que le cyclisme sénégalais regorge de bons coureurs, le technicien français a ajouté que ce qui manque ce sont les courses.

« Ils ont tout à apprendre du vélo, la distance et l'intensité surtout. Mais deux éléments se dégagent du groupe et qu'il faudra bien encadrer. J'aimerais bien voir les Sénégal finir sur le podium, il faut qu'on s'améliore car en cyclisme la tactique et la technique s'acquièrent », a-t-il encore souligné.