Les festivités marquant « Conakry, capitale mondiale du livre » pour l'année 2017 ont été lancées, hier, dans la capitale guinéenne par le président de la République de Guinée, le Pr Alpha Condé. Le Sénégal, pays invité d'honneur a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye.

La Journée mondiale du livre, célébrée hier, a eu résonnance particulière. Occasion pour lancer les festivités marquant « Conakry, capitale mondiale du livre » pour l'année 2017. Pour la circonstance, la République de Guinée a choisi le Sénégal comme pays invité d'honneur.

A la tête d'une forte délégation composée d'écrivains, d'éditeurs, de slameurs et de musiciens, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye a représenté notre pays à ce grand rendez-vous du livre et de l'édition, rapporte un communiqué.

Le président de la République de Guinée, qui présidait la cérémonie d'ouverture, a déclaré que cet événement constitue « une importante aubaine pour le développement de l'industrie du livre » pour son pays, détaille le document du service du ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal.

Alpha Condé a affirmé que le choix porté par l'Unesco sur Conakry « ne doit laisser aucun Guinéen indifférent ». Le chef de l'Etat guinéen a appelé son gouvernement à « porter une attention particulière à la tradition orale » qui doit être selon lui transcrite et connue des jeunes générations. Dans son allocution, il a réitéré l'ambition de son pays d'être un carrefour du donner et du recevoir.

Pour sa part, le ministre la Culture et de la Communication s'est félicité du choix porté sur le Sénégal d'être le pays invité d'honneur. Cela traduit selon Mbagnick Ndiaye les forts liens de coopération entre les deux pays mais également les relations de fraternité entre les présidents Macky Sall et Alpha Condé.

Il a rendu un vibrant hommage et salué l'œuvre d'écrivains de talents comme Camara Laye et Djibril Tamsir Niane et tant d'autres qui ont façonné la littérature africaine. « Le livre a cette fonction magique de gommer les frontières » a laissé entendre Mbagnick Ndiaye.

Il a lancé un appel pour l'émergence sur le continent africain d'une véritable industrie du livre qui inclut toutes les formes nouvelles d'édition. Le ministre sénégalais a souhaité par la même occasion, que l'économie du livre occupe une place prépondérante dans le dispositif de management de nos sociétés.

Le ministre a, en outre réaffirmé l'engagement du Sénégal, aux côtés de l'Unesco, à œuvrer pour la promotion des auteurs, des éditeurs, des distributeurs et de tous ceux qui concourent à la chaine du livre.

Au cours de la cérémonie, le Prix du meilleur éditeur africain a été décerné aux éditions Edilis de Côte d'Ivoire, prix doté d'un montant de 5 000 euros. Le Prix récompense la meilleure maison d'édition pour la qualité de ses ouvrages.

Mme Youma Fall, directrice de la Langue française, de la Culture et Diversités à l'Oif a pris la parole pour saluer le dynamisme de la littérature africaine et les efforts de soutien à la lecture et à l'édition.

Après la cérémonie, une série d'activités était au programme : conférences, panels ainsi qu'une grande soirée à Conakry avec la chanteuse Titi et son groupe.