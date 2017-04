Burkina Faso: Affaire CIMFASO - Mise au point du Procureur du Faso

Elle a affiché la volonté de la justice à dire le droit. Dans ce sens, les dossiers de crime économique et de sang ont été dépoussiérés et aucun ne dort dans les tiroirs, foi de Maïza Sérémé.

En venant par surprise, le capitaine et ses hommes ont pensé pouvoir préserver tout ce qu'il y avait comme indices et traces qui pourraient les intéresser sur les lieux. «Ils sont logés dans des villas climatisées à la gendarmerie», a soutenu le procureur.

Nous avons quitté les locaux peu avant 17h », a-t-il expliqué. Et d'ajouter qu'ils leur ont permis d'embarquer à bord de leurs propres véhicules, avec un pandore à l'intérieur afin de les conduire «en toute dignité et par mesure d'humanisme» au camp Paspanga.

Il a rassuré qu'ils ont été interpellés dans les règles de l'art par des éléments dont 3 officiers de la police judiciaire, 2 de la police technique et scientifique, et une équipe d'intervention légère de 7 soldats. «L'interpellation a eu lieu autour de 15h21 (le mercredi 19 avril, ndlr).

Selon les infractions, lui et ses complices encourent des peines d'emprisonnement de 1 mois à 7 ans, et des sanctions pécuniaires de 300 000 F CFA à 5 millions. Des dires du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, les activités «frauduleuses» de Inoussa Kanazoé ont entraîné d'énormes pertes au budget national.

Le Président-directeur général (P-DG) de Kanis international, Inoussa Kanazoé et 5 de ses collaborateurs, ont été arrêtés et gardés à vue le 19 avril 2017 à Ouagadougou. Mais suite à des malaises, M. Kanazoé a été admis en clinique.

Le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïza Sérémé, a fait le point à la presse, de l'évolution de l'affaire dite « Inoussa Kanazoé et compagnons », le lundi 24 avril 2017 à Ouagadougou. A l'occasion, elle a dénoncé le « refus de déferrement» du prévenu et à rassurer de son « inculpation » dans la soirée d'hier.

