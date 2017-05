Nigeria: Nord - 66 étudiants nigérians en visite d'études

Il importe de préciser que les responsables de cette institution universitaire de la République sœur et voisine du Nigéria avaient au préalable déjà saisi les autorités camerounaises, à quelque niveau que ce soit, quant à leur vœu de visiter l'Ecole de faune de Garoua. Une suite favorable a d'ailleurs été réservée à leur sollicitation par le chef du département en charge de la forêt et de la faune, Ngole Philip Ngwese.

Ces propos sont du Dr Houmsou Robert Soumay, enseignant et chef du Département des sciences biologiques à Taraba State University de Jalingo. Sous la conduite du Pr Delphine Leila David, doyen de la faculté des sciences à l'université de l'Etat de Taraba, ces 66 étudiants de niveau licence dont 19 en filière zoologie, 23 en botanique et 24 en sciences de l'éducation, tel que l'ont indiqué à CT leurs formateurs et encadreurs, sont venus compléter la formation théorique à eux dispensée dans leurs spécialités respectives par un volet pratique sur le terrain.

«C'est le professionnalisme avéré en matière de formation des spécialistes en conservation de la faune et de la biodiversité et, la notoriété, internationalement reconnue, de l'Ecole de faune de Garoua qui ont amené les responsables de l'université de l'Etat de Taraba en République fédérale du Nigéria à porter leur choix sur l'Ecole de Faune de Garoua pour parfaire la formation de leurs étudiants ».

