L'attente du Gouvernement Tshibala n'empêche nullement le Ministre Gaston Musemena de mener jusqu'au bout sa noble mission à la tête du ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Il a été très enchanté des trophées et les médailles en bronze qu'ont ramené au pays trois élèves de l'école internationale SAFAK après avoir pris part à la 7ème édition de la compétition internationale sur l'environnement et le développement durable dénommé «Olympia », tenue à Nairobi, au Kenya, au début de ce mois d'avril .

Sur ce, plusieurs écoles sur l'échiquier international y ont participé, chacune, en proposant un modèle de solution en matière de gestion de déchets plastiques et la réduction sensible des effets causés par les fumées produites par des industries.

C'est sur des éléments concrets, en effet, que les trois lauréats de l'école SAFAK ont fourni des explications claires sur les projets qu'ils ont pu défendre.

Outre le fait que les élèves d'autres pays du monde étaient représentés et ont décroché les médailles en or, la RD Congo, part le truchement des élèves de la Safak a reçu les médailles en bronze et trois trophées.

Ces élèves de 5ème des humanités Biochimie ont porté haut l'étendard de la République, en se défendant dans la langue anglaise du début et jusqu'à la fin de l'épreuve. Ce, devant un jury calé.

Aux dires de M. Sumaili Amzati Saidi, le Directeur de cette institution, les trois élèves ont pu travailler avec l'appui de leurs professeurs. Chacun des participants a choisi le thème qui le convenait le mieux afin de le défendre en toute liberté. Après quoi, les encadreurs ont apporté une dernière touche.

Ils se nomment de la manière suivante : M. Bisimwa Ntumba Francis ; Mlle. Niamadjomi Kevuke Michelle et Mayunga Busu Joy.

Bénédiction

Lors de leur entrevue avec le Ministre Gaston Musemena, les élèves ont été félicités ainsi que leurs autorités pour la qualité de l'enseignement dispensé à l'école Safak. Il a, au nom du Gouvernement, béni tous ces élèves : «que le flambeau de votre gloire brille d'avantage au fur et à mesure que vous grandissez.

C'est une grande fierté de voir la RDC que vous avez représentée au Kenya remporter les trophées. Ce sont déjà les fruits de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du secteur de l'éducation. L'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays est le souci profond qui anime le Chef de l'Etat et tout le gouvernement».

L'avenir du pays

Les congolais ont besoin de tout ce qui peut les aider à avancer plus loin, a déclaré Musemena. D'où, la condition sine qua non pour les uns et les autres est de chercher permanemment la connaissance, car, à l'en croire, le pays est capable de faire mieux.

«Nous n'avons pas droit à l'erreur et à traîner inutilement les pieds au vu des challenges auxquels nous sommes appelés à relever ici au pays», a-t-il souligné, avant d'indiquer qu'il est plus que temps d'agir avec ténacité et fierté d'appartenir à la nation congolaise. Il a, par ailleurs, lancé que le pays n'a pas vocation à vivre avec ses partenaires dans un différend quelconque.