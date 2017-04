"Nous devons tous comprendre que sans l'application de l'Accord, toutes les institutions à mandat électif sont illégitimes. Ainsi, le Rassemblement demande aux congolais de se tenir prêts pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes", dixit Félix Tshisekedi. Qui, bien avant d'en venir à cette étape, déclare que lui et tout le Rassemblement sont prêts à se mettre de nouveau autour de la table des discussions pour terminer les arrangements particuliers pour qu'enfin, qu'une exécution effective de ce dernier ait lieu dans le but d'offrir des élections à la population d'ici fin 2017.

Non ! La nomination de Bruno Tshibala Nzenzhe n'est pas considérée comme une action à enregistrer dans la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016. C'est plutôt une ruse du pouvoir, dénonce Félix Tshisekedi. "Le Rassemblement condamne avec véhémence la nomination unilatérale à la primature de Bruno Tshibala alors qu'il a été formellement exclu de l'Udps et du Rassemblement. Cet acte procède de la stratégie de Joseph Kabila de faire échec à l'Accord, de distraire l'opinion et de gagner du temps en attendant d'organiser le referendum constitutionnel qui lui permettrait de rester indéfiniment au pouvoir ", a déclaré le leader du Rassemblement.

Tonitruant ! Il sied de le dire, l'oral de ce lundi 24 avril, tenu par Félix Tshisekedi, l'a été. Survolant les grandes lignes de l'actualité, Tshisekedi fils a martelé sur la symbolique du 24 avril 1990, jour où, contraint par le peuple et la communauté internationale, le Président Mobutu avait consacré le multipartisme dans un Zaïre où seul le MPR -parti unique, parti Etat- existait, et, de ce fait, enfantait, à contrecœur, évidemment, le pluralisme politique au Congo-Kinshasa.

