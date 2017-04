"Puisque la vérité est têtue, les images mettant à nu les horreurs de l'exécution de 39 policiers congolais, celles d'un massacre comme il y en a eu plusieurs dizaines dans l'espace kasaïen depuis 9 mois, de l'enlèvement et de la tuerie de deux experts des Nations Unies, M. Sharp et Mme Katalan, suffisent pour confondre tous ceux qui ont tenté d'attribuer gratuitement tous ces crimes barbares aux forces de défense et de sécurité de la RDC et qui continuent jusqu'à ce jour, à briller par leur silence assourdissant, quant à l'exigence élémentaire de justice contre ces terroristes que l'on voit à l'œuvre dans ces images atroces filmées par eux-mêmes et dont on doit la saisie au seul professionnalisme de la police scientifique congolaise qui a permis à la justice de déclencher des poursuites judiciaires encore en cours".

Telle est la conclusion des commentaires du Porte-parole du Gouvernement congolais, tels qu'il les a présentés, ce lundi 24 avril 2017, en son cabinet, à la Gombe, lors d'une rencontre avec les patrons des médias audiovisuels et écrits. Lambert Mende Omalanga qui a pris soin d'associer à cette séance pédagogique de clarification, le Colonel Pierrot Mwana Mputu de la Police Nationale Congolaise, a fustigé, au passage, la déclaration de la CENCO, plus particulièrement, dans le volet sécuritaire où celle-ci considère, outre mesure, le phénomène Kamuina Nsapu, comme étant une simple expression des frustrations ou revendications sociales qui ne nécessitent, même pas, le recours à la force.

Faut-il ainsi penser qu'on peut légitimer la violence ou, carrément, blanchir les actes d'atrocité d'une si rare cruauté, sous prétexte qu'on tue gratuitement, on viole impunément ou on sème la terreur et la désolation, pour revendiquer telles ou telles autres conditions sociales ? S'interroge-t-il. Lambert Mende réfute une telle lecture des faits de la part des prélats catholiques, en citant un extrait de leur déclaration de vendredi 21 avril dernier. Au bout de sa démonstration, il a lancé un appel aux médias afin qu'ils s'engagent à la défense de la patrie et à la promotion des valeurs. Pour ce faire, ils souhaitent qu'en tant que les médias, en tant que 4ème pouvoir, puissent constituer un bloc compact sous forme d'une union sacrée contre les contre-vérités distillées autour de cette affaire de "terroristes" Kamuina Nsapu, pour laquelle la justice congolaise doit, selon lui, faire son travail jusqu'au bout.