Afrique: Conférence épiscopale Burkina-Niger

press conference

La commission épiscopale chargée du clergé au sein de la Conférence épiscopale Burkina-Niger a présenté le programme d'activités du jubilé des 75 ans de son sacerdoce au cours d'une conférence de presse animée le lundi 24 avril 2017 à Ouagadougou.

La Conférence épiscopale Burkina-Niger, à l'occasion de ses 75 ans de vie sacerdotale prévoit une dizaine de commissions, des activités religieuses, des conférences et un budget prévisionnel d'environ 57 millions, avec à la clé, plus de 700 invités attendus. L'information a été donnée à la presse, le lundi 24 avril 2017 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. Face aux hommes de médias, le Secrétaire général (SG) de la commission épiscopale chargée du clergé, l'abbé Anselme Jonas Zoungrana, a annoncé le déroulement des activités prévues pour célébrer cet événement ainsi que les raisons qui le sous-tendent. Entre messes, adorations, confessions, veillée de prières, concert de prêtres-artistes et panels, le jubilé se veut un cadre de communion, de joie et d'engagement des prêtres, a-t-il signifié, le thème général retenu pour la manifestation étant : « 75 ans de grâces : prêtres du Burkina Faso et du Niger, dans la communion, jubilons et avançons au large».

Selon le SG, du fait de leur nombre grandissant et de la multiplicité des diocèses, les prêtres se connaissent de moins en moins. Le jubilé d'albâtre sera donc l'occasion pour eux de communier dans la fraternité sacerdotale et de réfléchir aux questions nouvelles et urgentes qui se posent à l'Eglise-Famille, dans un monde de globalisation où mutations et progrès interpellent la foi. Invité par les journalistes à expliquer le choix du thème et à préciser le contenu des activités de la célébration, l'abbé Zoungrana a indiqué que l'activité s'inscrit dans une optique d'action de grâces.

«De trois prêtres au départ, nous en comptons 1035 aujourd'hui, et 75 ans de dévouement en plus, tout cela mérite qu'on rende grâce à Dieu », a-t-il expliqué. Parmi les activités, il a relevé quatre panels sur des sujets liés au thème central, et relatifs au profil, à la spiritualité, à la fraternité et à la personne même du prêtre, homme de Dieu. «Ces activités réuniront évêques, prêtres, religieux, laïcs en dialogue écclésial, et seront le lieu de poser les réflexions sur comment s'écouter, rester en dialogue à l'église. Et ensemble, comment écouter et parler à Dieu», a-t-il indiqué. Ces différentes sessions traitant de la mission pastorale donneront lieu à des communications d'hommes d'Eglise dont le cardinal Philipe Ouédraogo, suivies de débat. Aussi, est-il prévu une exposition muséale qui, selon le responsable de ce volet, l'abbé Modérat Kinda, sera une exposition sur le sacerdoce burkinabè pour présenter la contribution des prêtres autochtones à la vie de la nation et de l'Eglise du Burkina Faso. La célébration prendra fin, le samedi 6 mai dans la matinée, avec une «grande» célébration à Yagma. En rappel, les abbés Paul Zoungrana (qui sera le 1er cardinal du pays), Joseph Ouédraogo et Zacharie Nikièma ont été les premiers prêtres du Burkina Faso, ordonnés le 2 mai 1942, selon les conférenciers.