Burkina Faso: Baseball - Stage de formation

Pour le président de la FBBS, Serges Hubert Tiao, la tenue effective du stage est un soulagement. « C'est une activité qui entre en droite ligne de notre programme d'activités de l'année 2017, la dernière formation remonte à 2014, ça fait trois ans, il fallait donc ce stage pour mettre à niveau les acteurs, parce que les règles évoluent », dit-il. Les coachs, arbitres et scoreurs, pourront, ajoutera-t-il bien officier les matchs, et donner des rudiments à ceux qui sont à leurs débuts d'apprentissage. A la fin de la formation, les stagiaires ont reçu des attestations de stage.

Ils étaient une quarantaine en provenance de Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Ziniaré, Yako, Fada N'Gourma. Pendant 48 heures, sous la supervision du Directeur technique national (DTN) Boukaré Sawadogo, arbitres, coachs, scoreurs, des clubs, des lycées, des écoles primaires, ont appris et consolidé leurs connaissances en matière de jeu du baseball. Selon le DTN, le maître de stage, entre autres modules de la formation, il y avait le lancer de la balle, comment la frapper, comment l'attraper. Après la théorie, les stagiaires ont pu faire la pratique sur le terrain. Il s'est dit satisfait du stage, parce que les stagiaires étaient très intéressés, et les démonstrations faites sur le terrain donnent satisfaction. Il a ajouté que dans la perspective des jeux de la Francophonie qui auront lieu à Abidjan, une autre formation de haut niveau aura lieu, afin que les joueurs burkinabè puissent y faire bonne figure.

Les 22 et 23 avril 2017 à Ouagadougou, sous l'égide de la Fédération burkinabè de baseball et de softball (FBBS), la ligue du Centre a organisé un stage de formation à l'intention des officiels des jeux que sont les arbitres, les coachs, les scoreurs.

