Congo-Kinshasa: UDA Originelle - Claudel Lubaya encourage les candidatures féminines !

L'Honorable Claudel André Lubaya, depuis son élection à la tête de l'UDA Originelle en qualité de Président National du Parti, en novembre 2016, a donné un nouveau souffle au parti fondé par Guillaume Lubaya, son père biologique et l'un des Martyrs de l'indépendance.

En effet, Honorable Lubaya André Claudel, présente le mérite de Travailler en collaboration étroite avec les Membres du Directoire, le Secrétariat du Parti, les cadres et tous les camarades sans discrimination.

Le rayonnement de leur aimable et cher parti est le fruit de sa simplicité et de sa sagesse. Il exprime l'ambition de voir l'UDA Originelle poser les jalons de la démocratie et de la justice sociale sur l'ensemble du territoire national.

Cependant, dans le souci de transformer la RDC, en un Pays où il fait beau vivre, l'élu de Kananga souhaite voir les Camarades de l'UDA Originelle, femmes et hommes, de postuler à tous les niveaux des échéances électorales : présidentielle, législatives nationales et provinciales qui pointent à l'horizon.

Ceci, en vue de promouvoir le développement durable, la conservation des valeurs démocratiques, la promotion des droits et libertés fondamentales, l'alternance au pouvoir et l'organisation des élections démocratiques, transparentes et équitables à des intervalles réguliers.

Ainsi, pour matérialiser l'objectif principal de la conquête et de la gestion du pouvoir d'Etat par les voies démocratiques, le Directoire de l'UDA Originelle a pris soin d'inviter tous les camarades du parti, femmes et hommes qui désirent être candidats aux prochaines élections en RDC, d'adresser leurs demandes écrites au Président qui ne manquera pas de donner satisfaction à temps.

En clair, UDA Originelle, étant un parti favorisant l'égalité de chance entre hommes et femmes, dans le but de promouvoir les droits et les libertés fondamentales de ces derniers à toutes les instances, tant à l'échelle nationale qu'internationale, exprime sa détermination d'encourager en priorité les candidatures des femmes.