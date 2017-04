document

UNION DEMOCRATIQUE AFRICAINE ORIGIENNELLE

LE PRESIDENT

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Union Démocratique Africaine Originelle, en sigle "UDA Originelle ", a appris avec satisfaction que le scandale dénoncé, entourant le marché des passeports nationaux congolais fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire en Belgique.

On sait, en effet, que les procureurs de Bruxelles mènent actuellement des investigations sérieuses sur els contours pour le moins douteux du deal ainsi que sur les différents intervenants dans ledit marché, notamment le fournisseur SEMTEX basé en Belgique.

Dans sa quête permanente de la bonne gouvernance, l'UDA originelle est particulièrement préoccupée par les termes utilisés par l'agence Reuters pour résumer l'ampleur des malversations à savoir : "le passeport est parmi les plus chers au monde, ce qui coute à chaque demandeur congolais 185 dollars .

Pourtant, selon les documents examinées par Reuters, le gouvernement congolais recevra seulement 65 dollars de chaque passeport. Au lieu de cela, la majeure partie de l'argent ira à SEMLEX, une société basée en Belgique qui produit les documents de voyage et une petite entreprise dans le golfe ".

En considération de cette notable évolution, l'UDA Originelle :

Salue, encourage et soutient la prompte initiative de la justice indépendante belge en rapport avec cette affaire qui révèle l'ampleur de la prédation qui bat son plein dans la gestion des affaires publiques en RDC ;

Exhorte les autorités judiciaires congolaises, subsidiairement à sa demande des poursuites judiciaires leur adressée sur ce scandale, à appliquer la "tolérance zéro " à l'endroit de tous les intervenants véreux, dont les pratiques contribuent à l'appauvrissement indu et injuste d'un peuple déjà fortement clochardisé. Le silence observé à ce jour de la part des autorités judiciaires sur ce scandale constitue un péril pour l'Etat de droit et une négation de la bonne gouvernance ;

Condamne le silence et la léthargie du gouvernement de la République face à ces révélations et s'insurge contre des pratiques indécentes dans la production et la gestion de ce doucement rentrant dans le domaine de souveraineté nationale.

Au cas où les dénonciations sur ce scandale seraient fondées, le gouvernement porterait la lourde responsabilité pour avoir usé de la légèreté par la conclusion des contrats léonins, portant préjudice à l'Etat et au peuple congolais ;

Réitère, auprès des autorités judiciaires congolaise et du conseiller spécial du chef de l'Etat en charge de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, sa demande appuyée des poursuites similaires et rapides à l'endroit de toutes les personnes de près ou de loin impliquées dans les autres non moins célèbres scandales ayant mis en péril les droits des congolais et les intérêts de l'Etat, notamment les récents LUMUMBA PAPERS et PANAMA PAPERS aux fins de remettre l'Etat et le peuple congolais dans leurs droits ;

Recommande instamment au gouvernement non seulement d'user de toutes les voies de droit dont les injonctions légales d'ouverture des poursuites envers le Procureur Général de la république en vue non seulement de faire remettre l'Etat et le Peuple congolais dans leurs droits, mais aussi de saisir cette opportunité pour assainir la gestion des passeports nationaux et de ramener le prix de ce document à sa valeur réelle raisonnable au profit des citoyens.

Pour l'UDA Originelle,

Fait à Kinshasa, le 22 avril 2017

Honorable LUBAYA Claudel André