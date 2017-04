Congo-Kinshasa: Les Chefs des Confessions religieuses en appellent au sens de responsabilité de tous les acteurs !

Le climat politique et social en République démocratique du Congo préoccupe amplement les Chefs des Confessions religieuses qui en ont fait une analyse approfondie. Ayant l'expérience au quotidien des peines, des joies, des espérances et des angoisses de la population congolaise, les Chefs des Confessions religieuses ont, dans une déclaration lue hier, lundi 24 avril 2017, dans la salle de staff par le Révérend Elebe Kapalay Delphin de l'église Kimbanguiste, souligné que le processus politique en cours en RDC traverse un moment difficile alors que cela était évitable par les acteurs politiques, sociaux, culturels et religieux.

Persuadés que seule la vérité libère et donne de la dignité à l'être humain, tel qu'en attestent les Saintes Ecritures, les Chefs des Confessions religieuses exhortent les acteurs politiques et sociaux, toutes tendances confondues, au dépassement de soi et à se mettre autour de Bruno Tshibala Nzenzhe, Premier ministre et Chef du Gouvernement, afin de former le gouvernement d'union nationale devant rapidement amener les peuple congolais aux élections libres, apaisées et transparentes.

A l'allure où vont la politique congolaise et ses acteurs, les Chefs des Confessions religieuses expriment, sans ambages, leurs inquiétudes sur l'incertitude de l'organisation des élections dans le délai prévu par l'accord de la Saint Sylvestre signé le 31 décembre 2016.

Car, pensent-ils, affirmer dans ces conditions, après avoir perdu quatre mois dans des discussions sans aucune avancée, que les élections pourront ou non être organisées en décembre 2017, sans évaluation préalable par le Gouvernement, la CENI et le Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral, n'est ni sincère, ni réaliste. . Cela, dans un pays gagné par le fétichisme des dates. Ce qui risque, d'après les Chefs des Confessions religieuses, de raviver la tension à l'approche de la fin de l'année 2017.

A cet effet, les Chefs des Confessions religieuses invitent les acteurs politiques et sociaux concernés par ledit Accord de la Saint Sylvestre à finaliser et à signer l'Arrangement particulier en s'investissant dans l'adoption rapide de la loi portant institution, composition, fonctionnement et organisation du CNSA et du processus électoral.

C'est dire que la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, est appelée à privilégier toute initiative allant dans le sens de l'unité, de la paix, de la réconciliation nationale et du bien-commun.

Les Chefs des Confessions religieuses rappellent que l'objectif ultime des Accords du 18 octobre 2016 de la Cité de l'UA et du 31 décembre 2016 du Centre Interdiocésain de Kinshasa était de parvenir à un consensus permettant l'organisation des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées, en tenant compte des exigences logistiques et techniques réelles.

Cependant, les acteurs politiques, sociaux, culturels et religieux ne doivent pas promouvoir des voix discordantes qui tendent à diviser plutôt qu'à unir, favorisant ainsi la planification du chaos.

De par leur vocation d'enseigner la parole de Dieu et l'expérience qu'ils ont au quotidien des peines et angoisses du peuple congolais, les Chefs des Confessions religieuses réitèrent leur engagement à promouvoir l'entente entre les acteurs politiques, les gouvernants et la société civile, dans le respect de la laïcité de l'Etat consacrée par la Constitution. Ils exhortent la Communauté Internationale à orienter plus positivement son accompagnement en faveur de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo.

A cette occasion, un appel vibrant a été lancé à l'apaisement et au sens de responsabilité de tous les acteurs et invitant, à cet effet, les fidèles et croyants à intensifier les prières pour que la paix règne dans toutes l'étendue de la République démocratique du Congo.

Parmi les signataires de la déclaration, il sied de citer : Mgr Pierre Marini Bodho (Eglise du Christ au Congo) ; Cheikh Ali Mwinyi M'kulu (Communauté Islamique en RDC) ; Révérend Elebe Kapalay Delphin (Eglise Kimbanguiste) ; Lieutenant-Colonel Esaïe Ntembi Lukombo (Armée du Salut) ; Evêque Ntambwe Mumpempe (Eglise de Réveil du Congo) ; Professeur Théodore Fumunzanza Gimuanga (Eglise Orthodoxe) et, enfin, Kanza Nsimba Maurice (Union des Eglises Indépendantes du Congo).