Congo-Kinshasa: Malgré la Déclaration de la CENCO - Joseph KAPIKA soutient Bruno Tshibala

Photo: laprosperiteonline

Évêques de la CENCO

document

Joseph KAPIKA, Secrétaire Général Adjoint et porte-parole Honoraire de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, est sorti de sa haute dimension de sagesse et de vision politique pour réagir à la déclaration des prélats catholiques de vendredi 21 avril dernier. Tout en remerciant la CENCO pour la peine qu'elle se donne depuis 1990 pour la pacification du pays par voie du dialogue, ce politicien pointu, qui a incarné l'esprit et la lutte de Tshisekedi, est monté au créneau pour démontrer que les Evêques défendent l'indéfendable.

Il a repris sans ambages, et sans peur d'être contredit, toutes les manœuvres manigancées ou la zizanie semée par l'aile du Rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi.

De son expérience acquise auprès du Sphinx de Limete, Joseph KAPIKA en appelle au soutien des actions de Bruno Tshibala Nzenzhe, afin qu'il conduise le pays aux élections transparentes, crédibles et apaisées. A l'entendre, il ne sait pas en quoi servirait la nomination d'un autre Premier Ministre.

Agir ainsi, constituerait un enlisement et tous les efforts fournis jusqu'à présent pour la normalisation du processus électoral vont rester vains. Il ne faudrait donc pas chercher une chose et son contraire, s'adresse-t-il aux deux Rassemblements.

Resté fidèle à l'idéologie de Tshisekedi et même à son héritage, dont le port de "Munyere", le Secrétaire Général honoraire Adjoint de l'Udps reste convaincu que ceux sont restés au Rassemblement de Limete sont de mauvaise foi, qu'ils ne veulent pas du dialogue, mieux ils ont un autre agenda qui est celui de perturber la paix et retarder la tenue des élections.

De ce fait, estime-t-il, la CENCO, encore moins la Communauté Internationale, ne peut accepter soutenir une catégorie de personnes radicalisées.

Ce même appel est lancé à la CENCO ainsi qu'à toute la Communauté Internationale de soutenir le processus, seule condition pour organiser des élections dans les délais et éviter au pays une crise aux conséquences imprévisibles. Compte tenu de la teneur qu'a cette communication devant la presse, hier, lundi 24 avril au Centre des Handicapés, veuillez le lire dans son intégralité.

NOTRE POSITION A LA DECLARATION DE LA CENCO EN RAPPORT AVEC LA NOMINATION DE M. BRUNO TSHIBALA COMME PREMIER MINISTRE

Nous avons suivi la Déclaration de la CENCO en rapport avec la nomination de M. Bruno Tshibala, nomination qualifiée d'entorse à l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Nous réitérons notre profond respect aux Pères Evêques de notre pays et leur assurons notre reconnaissance pour toutes leurs prières ainsi que les efforts entrepris depuis le 24 avril 1990 en vue de trouver une solution par voie du Dialogue aux crises qui ont secoué la République Démocratique du Congo.

Nous prions les Evêques, notre Peuple ainsi que l'ensemble de la Communauté Internationale de bien vouloir noter ce qui suit :

La CENCO s'est investie pour unifier les deux ailes du Rassemblement, une des causes au blocage du Dialogue, elle n'a pas été suivie par l'aile animée par le duo Félix Tshilombo et Pierre Lumbi;

La CENCO a proposé que le Rassemblement envoie 3 noms au Chef de l'Etat en vue de nommer un Premier Ministre parmi eux, elle n'a pas été suivie par le tandem Félix Tshilombo et Pierre Lumbi;

La CENCO a proposé que les deux points du blocage, à savoir : la nomination du Premier Ministre et la désignation du Président du CNSA soient transmis au Chef de l'Etat afin de trouver une solution, tous les délégués au Dialogue l'ont accepté; coup de théâtre, au moment où le Chef de l'Etat entame les consultations l'aile Félix Tshilombo et Pierre Lumbi décline l'invitation ;

Face à une mauvaise foi aussi manifeste, fallait-il bloquer tout un pays, prenant tout le peuple en otage ?

Que dire du refus du même groupe de rencontrer la SADC d'abord pour s'y rendre nuitamment ?

Rappelons que les mêmes personnes ont fait échec aux initiatives du président Joseph KABILA, chef de l'Etat et Monsieur Etienne TSHISEKEDI, président de l'UDPS et père de notre démocratie de mettre fin à la crise en organisant les rencontres de Venise, Ibiza, Bruxelles et Paris et en changeant des émissaires ;

Ils ont tout fait pour faire échouer le dialogue initié à travers l'Accord Cadre d'Addis-Abeba ainsi que toutes les résolutions de l'ONU soutenues par toute la communauté internationale.

Ils viennent de faire capoter le dialogue initié par le Président KABILA sous la médiation de la CENCO en vue d'obtenir un accord inclusif.

De ce qui précède :

Nous restons convaincus que ces Messieurs et Dames sont de mauvaise foi, qu'ils ne veulent pas du dialogue mieux, ils ont un autre agenda, celui de perturber la paix et retarder la tenue des élections ; ce que la CENCO ne peut pas soutenir.

Demandons à toute notre base de soutenir l'Accord de la Saint Sylvestre, testament de notre leader charismatique le Président Etienne TSHISEKEDI et par voie de conséquence que le premier Ministre Bruno TSHIBALA qui en est issu.

Lançons un appel à la CENCO ainsi qu'à toute la Communauté Internationale de soutenir le processus, seule condition pour organiser des élections dans les délais et éviter au pays une crise aux conséquences imprévisibles.

Informons tout notre peuple et la Communauté Internationale que l'UDPS n'est pas à vendre.

Fait à Kinshasa, le 24 Avril 2017

Joseph KAPIKA

Secrétaire Général Adjoint et porte-parole Honoraire