Congo-Kinshasa: CENI - Une mission onusienne évalue le budget et le processus électoral

La Ceni est en train de faire ce qu'il faut faire notamment, le déploiement des matériels et la formation des agents. Le samedi 29 avril est la date retenue pour le lancement de dernières opérations d'identification et enrôlement des électeurs.

C'est à ce niveau qu'interviendra, après la clôture de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans ces provinces concernées par les aires opérationnelles 3 et 4, la publication du calendrier électoral. D'autres contraintes juridiques, techniques et sécuritaires ont été évoquées avec plus de détails.

Un processus qui est prévu par la Constitution, laquelle planifie 11 scrutins constitutionnels déclinés en mode direct et indirect. Cette évaluation est partie du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, le 31 juillet 2016, dans la province pilote du Nord Ubangi.

Lisa Buttenheim était accompagnée de Bartsiotas, Sous-secrétaire général et contrôleur au Bureau de Planification des programmes du budget, du Représentant Adjoint du SG de l'ONU en RDC, Amadou Diallo et de Philippe Compte, Directeur a.i. de l'appuie à la Monusco. La Ceni a présenté son budget ainsi que les statistiques.

