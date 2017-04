Congo-Kinshasa: Festival Kin Malebo - Le go a été donné pour les activités

Il est noté que lors du lancement des activités, le 17 avril à l'Hôtel de ville, le gouverneur André Kimbuta, qui a invité la population à s'approprier l'initiative, a affirmé que cet événement culturel -qui est une première à Kinshasa- va constituer un cadre approprié pour vendre l'image de la culture musicale de la mégalopole et de toute la RDC, et pour sensibiliser l'opinion à l'impact de la culture pour le développement durable de la cité.

Du 24 au 25 avril, il y a cinématographie et exposition des livres publics sur la ville-province de Kinshasa, au Centre Wallonie-Bruxelles. Cependant, les colloques et conférences sont prévus du 26 au 28 avril à l'Institut national des arts (INA).

Il est, par ailleurs, prévu dans le programme d'activités, du 25 au 29 avril, une exposition photos et une kermesse culturelle et gastronomique, dans les installations de l'Académie des beaux arts. Du 26 au 28 avril au théâtre du Zoo, les organisateurs ont prévu le concours musical pour le prix Papa Wemba-jeunes talents.

Le mot du gouverneur a permis au cortège des festivaliers de s'ébranler sur le boulevard du 30 Juin pour terminer sa course sur la Place des artistes à Matonge, dans la commune de Kalamu. Ce cortège à traversé, dans sa course, plusieurs grandes artères de la ville, de l'ouest à l'est.

Pour André Kimbuta Yango, les générations des artistes musiciens futurs sont également concernées par ce festival qui, pour le gouverneur de la ville-province, devra durer le plus longtemps possible.

