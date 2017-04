Congo-Brazzaville: Festival de poésie - Trois poètes congolais mis à l'honneur

Des regards croisés sur l'œuvre de Jean- Baptiste Tati Loutard et Sony Labou Tansi, projection du film réalisé par Alain Baker sur Tchicaya U Tam'si ont été exécutés ainsi que la visite guidée du stand d'expositions des œuvres poétiques de différents écrivains et l'exposition photos sur les activités organisées à l'honneur de ces figures emblématiques. La première édition du festival s'est clôturée le 23 avril 2017.

Organisée par l'Association Tchicaya U Tam'si pour la promotion du théâtre et le développement socio-culturel que dirige, Antoine Yirika, la première édition épitomé, nuit de la poésie a pour objectif de donner à écouter, d'apprendre à lire et à écrire des textes poétiques dans des ateliers, de se nourrir de l'expérience des autres aux travers des conférences débats.

