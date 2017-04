Congo-Brazzaville: Les nouvelles instances de la fédération des transporteurs présentées au maire de Djiri

Ce bureau, a-t-il ajouté, assurera le relais entre les autorités administratives de Djiri et les transporteurs évoluant dans le 9ème arrondissement. Ce bureau comprend au total 12 membres et est dirigé par Ngatsé Itoua Mbola qui en est le secrétaire général.

Ce dernier a ensuite présenté aux responsables de la mairie, un jeune rabatteur de bus et muni-bus, habillé en polo de couleur bleu citron au dossard portant le numéro 912. Donnons les explications, Cyrille Ndzoundou a indiqué que le 9 signifie 9ème arrondissement, le chiffre 1 désigne le numéro du parking et enfin le 2 donne l'identité du porteur du polo.

Les dirigeants communaux de la Fédération syndicale des professionnels de transport au Congo et ceux du bureau de base de Djiri ont été présentés le 18 avril à l'administrateur- maire du 9 è arrondissement de Brazzaville. La même cérémonie a déjà eu lieu à Bacongo, Makélékélé et Mfilou.

