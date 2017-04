Afrique Centrale: L'ambassadeur en Italie aborde le rôle du pays dans les Grands Lacs

Rome — Le rôle de l'Angola dans la recherche de la paix pour la région des Grands Lacs, où l'instabilité règne encore dans certains pays, a été relevé lundi à Rome par l'ambassadeur angolais en Italie, Florêncio de Almeida.

Invité au Centre d'Etudes Internationales de l'Italie (CESI) pour disserter sur la situation dans la région en question, le diplomate a fait connaître l'expérience de l'Angola en qualité de président de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), et son rôle de leader dans la région du Golfe de Guinée.

D'après l'ambassadeur angolais, la paix et la sécurité sont des conditions essentielles au développement de la démocratie, d'un Etat de droits et de la promotion des droits de l'homme pour que l'Afrique puisse jouir pleinement de son potentiel.

Quand l'Angola a pris la présidence de la CIRGL, il y avait beaucoup de défis à relever, et dont le plus important consistait à rétablir la paix dans la région. Le président José Eduardo dos Santos a alors apporté une nouvelle dynamique dans l'organisation, a expliqué l'ambassadeur.

Selon lui, cette nouvelle dynamique s'explique par la réalisation de plusieurs sommets et mini-sommets dans lesquels toutes les questions sont minutieusement discutées, afin de trouver des solutions aux problèmes qui secouent les différents pays de la région des Grands Lacs.

Florêncio de Almeida a souligné que depuis le rétablissement de la paix dans son pays, le 04 Avril 2002, l'Angola devient de plus en plus important au niveau international dans la résolution des conflits. C'est ainsi que Luanda partage son expérience et contribue aux efforts visant à ramener la paix en République Démocratique du Congo (RDC), au Burundi, en République Centrafricaine (RCA) et au Soudan du Sud, quelques pays de la région secoués par l'instabilité politique et militaire. Un des principaux Centres d'Etudes et d'Analyse Géopolitique de l'Italie, le CESI cherche à mettre en œuvre un partenariat régulier avec des institutions angolaises, en vue de divulguer leurs réalités aux autorités, politiques et académiciens.